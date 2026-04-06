بصورة جديدة.. نبيل عماد دونجا يحتفل بعيد ميلاده

احتفل اللاعب نبيل عماد دونجا، نجم نادي “النجمة” السعودي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشارك دونجا جمهوره، صورة جديدة، وعلق عليها: “الاحتفال بعيد ميلادي”.

وانتقل دونجا إلى صفوف نادي النجمة السعودي، بداية شهر يناير الماضي، في تجربة احترافية جديدة خارج مصر.

وتمنت إدارة الزمالك التوفيق للاعب في مشواره المقبل، مشيدة بما قدمه خلال فترة وجوده مع الفريق.

واستطاع نادي الزمالك تحصيل مبلغ 800 ألف دولار من نادي النجمة السعودي في صفقة بيع نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.