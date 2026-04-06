خبطتين في الرأس توجع.. لعنة الاصابات تطارد شباب الأهلي

شهدت الساحة الكروية أخبارًا صادمة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث تعرض عدد من اللاعبين لإصابات مؤثرة على فرقهم.

وجاءت الصدمة الأكبر من جانب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، الذي يعاني إصابة قوية في تدريبات الفريق، ما يثير القلق حول مشاركته في المباريات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تعرض بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مواجهة طلائع الجيش بدوري الجمهورية، مع وجود اشتباه في قطع الرباط الصليبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة بدقة.



ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها فرق الدوري لمشكلات إصابية كبيرة، فقد سبق وأصيب إبراهيم الأسيوطي بقطع في الرباط الصليبي قبل عدة أشهر، ما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة وأجبر فريقه على البحث عن بدائل لتعويض غيابه، وهو ما يعكس خطورة الإصابات على مسيرة اللاعبين والفرق على حد سواء.

وتأتي هذه الإصابات في وقت حساس من الموسم، مع ضغط المباريات المحلية والقارية، مما يضع الأجهزة الفنية في تحدٍ كبير للحفاظ على اللاعبين الرئيسيين وتأمين استقرار الفرق.