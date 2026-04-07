أزمة مالية تعرقل رحيل راموفيتش عن شباب بلوزداد

تشهد أروقة نادي شباب بلوزداد حالة من التوتر الإداري في ظل تعقيدات متزايدة تحيط بمستقبل المدير الفني سعد راموفيتش، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي تضرب النادي خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما كشفه الإعلامي الجنوب إفريقي ميكي جونيور، فإن إدارة النادي تجد نفسها أمام مأزق حقيقي يتعلق بإنهاء التعاقد مع المدرب.

شرط مالي ضخم لفسخ العقد

تشير المعطيات المتداولة إلى أن إدارة شباب بلوزداد مطالبة بدفع مبلغ يقارب مليوني دولار من أجل فسخ عقد راموفيتش بشكل رسمي، وهو رقم كبير يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على خزينة النادي. هذا الشرط المالي يعقد من مهمة الإدارة في اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل الجهاز الفني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفريق.

مفاوضات متعثرة مع المدرب

حتى الآن، لم تنجح إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع راموفيتش حول آلية الانفصال، حيث لا تزال المفاوضات جارية دون الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. ويبدو أن تمسك كل طرف بمطالبه يزيد من تعقيد المشهد، ما يجعل الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال الأيام المقبلة.

أزمة مستحقات تضغط على الإدارة

لا تتوقف مشاكل شباب بلوزداد عند ملف المدرب فقط، بل تمتد لتشمل أزمة أخرى تتعلق بالمستحقات المالية والرواتب غير المسددة للاعبين وأفراد الجهاز الفني. هذه الأزمة تزيد من الضغوط على الإدارة، التي تسعى لإيجاد حلول سريعة لتفادي تفاقم الأوضاع داخل الفريق.

ترقب لحسم الملف قريبًا

في ظل هذه التطورات، يترقب الشارع الرياضي داخل النادي وخارجه ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وجود رغبة في حسم هذا الملف قبل نهاية الأسبوع. ويبقى مستقبل راموفيتش معلقًا، في انتظار وضوح الرؤية واتخاذ القرار النهائي الذي قد يعيد الاستقرار للفريق