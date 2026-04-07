خلافات الجيرة تودي بحياة شخص وإصابة 4 آخرين بعزبة النخل

نشبت مشاجرة بين أشخاص فى عزبة النخل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، بسبب خلافات الجيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين فى الواقعة.

ورد بلاغ تلقته غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع التابعة لمنطقة عزبة النخل.

بإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين أشخاص تم تحديد هوياتهم، بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى.

كما ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.