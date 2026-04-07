بين السير بدون تراخيص والتحدث في الهاتف.. ضبط 106298 مخالفة مرورية في 24 ساعة

تمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 106298 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 1234 سائقا تبين إيجابية 45 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 555 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 160 سائقا، تبين إيجابية 8 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 15 حكما، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.