الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أهم الإرشادات لقيادة السيارة بطريقة آمنة؟

إبراهيم القادري

قيادة السيارات بطريقة أمنه دائما ما تحتاج إلي الالتزام الكامل بقواعد المرور، و ربط حزام الأمان للجميع، واترك مسافة أمان كافية، ويجب عدم استخدام الهاتف، والالتزام بالسرعات المحددة مع مراعاة ظروف الطريق.

بالاضافة إلي ان قيادة السيارات بأمان تتطلب أيضاً اليقظة الدائمة، وفحص السيارة دورياً، والهدوء النفسي لتجنب الحوادث .

- أهم الإرشادات لقيادة السيارة بطريقة آمنة :

حزام الأمان والجلوس

يجب علي قائد السيارة ربط حزام الأمان الأمامي والخلفي، وتأمين الأطفال، وضبط مساند الرأس.

التركيز وعدم التشتت

تجنب عدم استخدام الهاتف تماماً، لان ذلك يضاعف خطر الحوادث 4 مرات، ويجب الحفاظ على الهدوء النفسي.

السرعة ومسافة الأمان

من الضروري ان يلتزم قائد السيارة بـ السرعة المحددة، واترك مسافة أمان كافية، مع مضاعفتها في الطقس السيئ.

الفحص الدوري

من المهم ان يتم تفقد الفرامل، والإطارات، والأضواء، والمرايات، والنوافذ بانتظام.

استخدام الإشارات

استخدم الإشارات الضوئية قبل تغيير المسار أو الانعطاف لتنبيه السيارات الأخرى علي طريق .

اليقظة للنقاط العمياء

الالتفات السريع علي اليمن وعلي اليسار لتفادي السيارات غير المرئية في المرايات.

القيادة الليلية والطقس السيئ

عند القيادة ليلا او في الطقس السيء يجب تهدئة السرعة، واستخدام أنوار الشبورة، وعدم التوقف في الطريق أثناء الشبورة، والاستعداد للفرملة بسلاسة.

فحص السيارة

تأكد من سلامة الفرامل، والإطارات، والأضواء، ومستوى السوائل قبل الرحلات الطويلة.

وجدير بالذكر انه يجب أخذ استراحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة، ويجب توقع أخطاء الآخرين والحذر من مفاجآت الطريق، ولا تقد أبداً عند الشعور بالتعب أو الإرهاق الشديد.

قيادة السيارات قيادة السيارات بطريقة أمنه قواعد المرور فحص السيارة دورياً حزام الأمان والجلوس مسافة الأمان الهدوء النفسي الالتفات السريع الالتزام الكامل بقواعد المرور ربط حزام الأمان السرعة المحددة

