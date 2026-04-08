تنظيم حملة مكبرة على المحلات والمطاعم بمدينة أسوان.. وتحرير محاضر مخالفة وغلق وتشميع لمخزن مخالف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة بإشراف العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة ، وقد إستهدفت التفتيش على المحلات والمطاعم لإحكام الرقابة على السلع الغذائية والتصدى لكافة المخالفات.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة لضبط الأسواق ، والاطمئنان على توافر السلع المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة ، ورصد أى مخالفات ترتبط بجودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمى لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرارغلق وتشميع لمخزن مخالف بدون ترخيص تابع لأحد المطاعم بكورنيش النيل لاستخدامه لتخزين أسطوانات البوتاجاز ، وتم مصادرة كافة الأسطوانات بواقع 15 أسطوانة بوتاجاز .

كما تم تحرير محضر مخالفة لخطوط التنظيم لأحد المطاعم لقيامه بوضع مظلة تتجاوز خط التنظيم المحدد له ، إلى جانب تحرير 2 محضر لممارسة نشاط تجارى بدون ترخيص ، وكذا تحرير محضر بيئة ، و 3 محاضر لسلامة غذاء ، و 4 محاضر تموين ، فضلاً عن 3 محاضر طب بيطرى ، مع مصادرة أغذية مجهولة المصدر .

وقد شارك فى جهود الحملة التى تم تنفيذها بإشراف من العميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان كل من نائب رئيس المدينة نجار عبد الرحمن ، وممثلى مديريات التموين والطب البيطرى وهيئة سلامة الغذاء ، فضلاً عن رؤساء أحياء غرب وشرق المدينة ، ومديرى رخص المحلات وشئون البيئة والحجز الإدارى بالوحدة المحلية .

وتم التأكيد على تعليمات محافظ أسوان بعدم التهاون مع أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والحاسمة تجاه المخالفين ، والتعامل الحازم مع أى مخالفات يتم رصدها أولاً بأول .