أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا تمنحوا إيران الأمان بسبب جرائمها بحق الدول العربية

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ايران مستمرة في جرائمها ضد الدول العربية.. والعالم العربي يتحدث دائما عن السلام والاستقرار والامن ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" لا تمنحوا ايران الأمان لأنها لا تستحق بسبب جرائمها بحق الدول العربية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لابد ان تدفع ايران مقابل الدمار الذي تسببت فيه في الدول العربي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" طوال الثمانينيات والتسعينات كل الإرهابيين كانوا قاعدين في ايران والتكليفات كانت بتيجي من ايران واحنا مش هننسى ده اطلاقا ودول اجرموا في حقنا كثيرا".