باستثمارات 42.2 مليون يورو.. طفرة نوعية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالارتقاء بالبنية التحتية، لا سيما المشروعات الخاصة بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الحرص على تذليل جميع المعوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "IWSP II"، يشهد طفرة كبيرة في معدلات التنفيذ داخل محافظة قنا بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بمتابعة ميدانية مستمرة من محافظ قنا.

وأكد أن البرنامج يمثل أحد أهم محاور التنمية بالمحافظة حيث يساهم بشكل مباشر في تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين، من خلال تقليل تأثيرات تلوث مياه الصرف إلى جانب تطوير منظومة مياه الشرب ورفع كفاءتها.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب بقنا أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمحافظة قنا ضمن البرنامج، تبلغ نحو 42.2 مليون يورو، يتم توجيه الجزء الأكبر منها لمشروعات الصرف الصحي بنسبة 68%، مقابل 32% لمشروعات مياه الشرب، بما يحقق التوازن في تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها.

وأشار خليل إلى أن عدداً من المشروعات الجارية يشهد تقدماً ملحوظاً، وفي مقدمتها مشروع محطة معالجة صرف صحي كرم عمران، ومحطة رفع كرم عمران، وخط الطرد، بالإضافة إلى شبكات الصرف بالمنطقة والتي يتم تنفيذها وفق برامج زمنية محددة، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

فيما أشاد ممثلو جهات التمويل الأوروبية ومن بينهم بنك التعمير الألماني "KfW"، وبنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، والاتحاد الأوروبي، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية "SECO"، بمستوى الأداء المتميز في تنفيذ مشروعات البرنامج داخل محافظة قنا.

وأكد ممثلو جهات التمويل أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خاصة بمشروع محطة معالجة كرم عمران، يعكس كفاءة عالية في الإدارة والتنفيذ، فضلًا عن الاحترافية التي يتمتع بها فريق العمل وجودة التنظيم والعرض الفني، معربين عن تطلعهم لاستمرار هذا الأداء المتميز خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الشراكة المثمرة مع شركاء التنمية الأوروبيين والتي تعكس ثقة المؤسسات الدولية، في جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم مسار التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.