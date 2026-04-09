مرسى مطروح : حملات على المنشآت الطبية للتأكد من التخلص الآمن للنفايات الخطرة

شنت شئون البيئة بمركز ومدينة مرسي مطروح حملات تفتيشية بيئية على المنشآت الطبية والمعامل الخاصة والعيادات الخاصة بنطاق المدينة بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الصحة بمطروح ، للوقوف علي طرق التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الطبية الخطرة، ومدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليه بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .

وأعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام حملة تفتيشية بيئية من ادارة شئون البيئة بمجلس المدينة لتفقد الوضع البيئي للمنشآت الطبية " مستشفيات " في إطار الحفاظ على الصحة العامة بالمنشآت الحكومية.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن الحملة التفتيشية تابعت ميدانياً للتأكد من « التخلص الآمن للمخلفات الطبية الخطرة ، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، ووجود سجل للحالة البيئية لأنشطة المنشأة ، علاوة على اتباع سياسة الفصل من المنبع ، وتراكم مخلفات صلبة داخل بيئة العمل ».

وأشار " رجب " إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، بالمنشآت الطبية الخاصة والتنبيه على تلك المنشآت بتقنين أوضاعها البيئية ، وتوجيه انذارات لبعض المنشأت ، وقد تلاحظ خلال الحملات التفتيشية التزام بعض المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات البيئية والقوانين المنصوص عليها .

ووجه اللواء محمد رجب لشئون البيئة بمدينة مرسي مطروح استمرار عمل لجان التفتيشية بالمرور علي المزيد من المنشآت الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة ، لتحسين مستوي الخدمة للمترددين علي المنشآت الطبية وللحفاظ علي البيئة العامة وصحة المواطنين وسرعة توفيق أوضاعها البيئية للمنشأت الطبية التي وجهت لها انذارات .