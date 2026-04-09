قرار عاجل من النيابة بشأن صانعة محتوى في الجيزة

قررت جهات التحقيق التحفظ على هواتف صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء في الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات بملابس خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها

(3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.