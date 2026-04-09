هند الضاوي: مضيق هرمز شكّل نقطة ضغط حقيقية على عصب الاقتصاد الدولي

قالت الاعلامية هند الضاوي إن الضغوط التي تواجهها الولايات المتحدة لم تقتصر على تبادل الضربات العسكرية مع إيران، موضحة أن مضيق هرمز شكّل نقطة ضغط حقيقية على عصب الاقتصاد الدولي، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها سواء في أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الإدارة الأمريكية مرّرت هذا التصعيد في البداية عبر حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوجه للتفاوض مع الإيرانيين، إلا أن المشهد سرعان ما تغيّر، حيث شهد لبنان ضربات عنيفة وُصفت بالهستيرية، في ظل محاولات أمريكية إسرائيلية لفصل لبنان عن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع إيران.

وأشارت هند الضاوي إلى أن استبعاد لبنان من الاتفاق يعكس رغبة واضحة في إبقاء الساحة اللبنانية مفتوحة للتصعيد، رغم الحديث المتكرر عن تهدئة شاملة في الإقليم، مؤكدة أن ذلك يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري.

وفيما يتعلق بدخول حزب الله على خط المواجهة، أوضحت هند الضاوي أن مشاركته في المعركة هذه المرة لم تكن نتيجة اعتداء مباشر عليه، رغم تكرار الاعتداءات، وإنما جاءت على خلفية اغتيال المرشد العام لإيران علي خامنئي، معتبرة أن هذا التطور شكّل نقطة تحول خطيرة دفعت الحزب إلى توسيع دائرة المواجهة.