البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم لنداء الابتكار الأخضر Green Innovation.. تفاصيل

أعلنت أكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقديم لنداء الابتكار الأخضر (Green Innovation)، والذي يتم إطلاقه تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية (National Innovation Gateway)، وذلك في إطار حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الباحثين والمبتكرين للمشاركة.

ويأتي الموعد النهائي الجديد للتقديم: 16 مايو 2026، وذلك دعمًا للحلول الابتكارية المستدامة القائمة على البحث العلمي، وتعزيزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ندعو جميع الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، وفرق البحث العلمي، والشركات الناشئة المعنية، إلى الاستفادة من هذه الفرصة والتقدم بمقترحاتهم الابتكارية.

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/الابتكار-الأخضر-green-innovation/?lang=ar