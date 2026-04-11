أكاديمية البحث العلمي تنظم ملتقى "التراث وتأصيل الهوية المصرية"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم ملتقى بعنوان "التراث وتأصيل الهوية المصرية"، وذلك في إطار أعمال قطاع المجالس النوعية، وبمناسبة الإعلان عن الانتهاء من إعداد خارطة طريق "التراث وتأصيل الهوية المصرية" والتي أعدها مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، ضمن أنشطة المجالس النوعية خلال دورة انعقادها الحالية، وتحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن المقرر عقد الملتقى حضورياً بالقاعة الرئيسية بمقر الأكاديمية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026.

ويهدف الملتقى إلى عرض مشروع خارطة الطريق وخطط تنفيذها، وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التراث والهوية، إلى جانب طرح مقترحات عملية للسياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة.

وتوجه الأكاديمية الدعوة إلى طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والباحثين في المراكز البحثية والجامعات، للمشاركة في هذا الحدث الهام، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيزها.