غريب و جديد.. طريقة عمل كباب حلة بالبشاميل والجبنة

كباب حلة بالبشاميل والجبنة من الأطباق الغريبة والغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كباب حلة بالبشاميل والجبنة .

مقادير كباب حلة بالبشاميل والجبنة



● كيلو لحمه تقطيعه شاورما

● ٢ بصلة كبيرة مفرومة

● قرن فلفل حامي مفروم

● زيت وسمنه

● ٢ ملعقة كبيرة بودرة ديمى جلاس

● ٢ كوب ماء فاتر

● ملح وفلفل

البشاميل

● ٣ كوب حليب

● ٣ ملعقة كبيرة زبده

● ٣ ملعقة كبيرة دقيق

● جبنة مشكلة مبشورة



طريقة تحضير كباب حلة بالبشاميل والجبنة



تشوح اللحمة في خليط الزيت والزبدة في إناء على النار

يضاف البصل المفروم والفلفل الحار ويقلب كل الخليط

تذاب بودرة الديمي جلاس فى الماء وتضاف للخليط

يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

يقلب كل الخليط حتى الغليان والحصول على القوام المطلوب

يوضع الخليط في طاجن

يضاف على الوجه خليط البشاميل والجبنة المبشورة

توضع في الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتسيح الجبنة .