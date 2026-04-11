الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لدواعٍ أمنية.. حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها

وزارة الداخلية
إسلام دياب

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 459 لسنة 2026، بحرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها لدواعٍ أمنية.

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على تحرم ليلى سليمان عودة الشاعر فلسطينية الجنسية مواليد فلسطين في 22/1/1988 من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

