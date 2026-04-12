قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان رسمي .. الأهلي يرفض قيود اتحاد الكرة على وفد جلسة الاستماع
عماد النحاس: مباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير.. والمنافسة قوية على الدوري
رئيس لجنة الحكام: صعوبة تعيين محمود وفا لـ الأهلي هذا الموسم
إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية
«حسبي الله ونعم الوكيل».. عماد النحاس يرد بقوة: على اتهامات التفويت أمام الأهلي
رئيسة القومي للمرأة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وتُهنئ البابا تواضروس
أقل سعر دولار في مصر اليوم الأحد 12-4-2026
إصابة أشرف بن شرقي.. وطبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية
بعد مواجهة فولهام | إشادة خاصة من جيمي ريدناب بـ محمد صلاح .. وتحيّة جماهيرية مؤثرة
الحكومة الإيرانية: المفاوضات ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المُتبقية
عماد النحاس: توروب مدرب أوروبي لا يعرف قيمة الأهلي
أحمد بلال: يجب على إدارة الأهلي تسريح اللاعبين بما فيهم تريزيجيه وزيزو وعاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البرتقال

برتقال
نهى هجرس

يشتهر البرتقال بمحتواه الغني بفيتامين سي والألياف الغذائية وحلاوته الطبيعية، مما يجعله عنصراً أساسياً في العديد من الأنظمة الغذائية، مع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

- اضطراب في الجهاز الهضمي

قد يؤدي الإفراط في تناول البرتقال إلى مشاكل في الجهاز الهضمي نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، تشمل الأعراض المحتملة تقلصات المعدة، والإسهال، والانتفاخ، والغثيان، وتكون هذه الأعراض أكثر وضوحاً عند تناول كميات كبيرة، مثل أربع إلى خمس برتقالات يوميا

- جرعة زائدة من فيتامين سي

على الرغم من أن فيتامين سي ضروري لوظائف المناعة وصحة الجلد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا جانبية فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى حرقة المعدة، والصداع، والقيء، وحتى الأرق، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعراض تزداد احتمالية ظهورها عند تناول كميات كبيرة من الأطعمة أو المكمل

- زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم

يحتوي البرتقال على سكريات طبيعية، وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة، مما قد يُسبب زيادة الوزن، إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب محتواه العالي من السكر في ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر في الدم، وهو ما يُشكل مصدر قلق للأفراد الذين يُعانون من مرض السكري أو حساسية الأنسولين

المصدرclevelandclinic

البرتقال أضرار البرتقال فيتامين سي السكري

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

