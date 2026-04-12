ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البرتقال

يشتهر البرتقال بمحتواه الغني بفيتامين سي والألياف الغذائية وحلاوته الطبيعية، مما يجعله عنصراً أساسياً في العديد من الأنظمة الغذائية، مع ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

- اضطراب في الجهاز الهضمي

قد يؤدي الإفراط في تناول البرتقال إلى مشاكل في الجهاز الهضمي نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، تشمل الأعراض المحتملة تقلصات المعدة، والإسهال، والانتفاخ، والغثيان، وتكون هذه الأعراض أكثر وضوحاً عند تناول كميات كبيرة، مثل أربع إلى خمس برتقالات يوميا

- جرعة زائدة من فيتامين سي

على الرغم من أن فيتامين سي ضروري لوظائف المناعة وصحة الجلد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا جانبية فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى حرقة المعدة، والصداع، والقيء، وحتى الأرق، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعراض تزداد احتمالية ظهورها عند تناول كميات كبيرة من الأطعمة أو المكمل

- زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم

يحتوي البرتقال على سكريات طبيعية، وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة، مما قد يُسبب زيادة الوزن، إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب محتواه العالي من السكر في ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر في الدم، وهو ما يُشكل مصدر قلق للأفراد الذين يُعانون من مرض السكري أو حساسية الأنسولين

المصدرclevelandclinic