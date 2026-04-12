مطالب برلمانية لوضع خطة عاجلة للتسويق السياحي لجنوب سيناء دوليًا

أكد النائب مجدى بيومى عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتنشيط القطاع السياحي، مشيدًا بالتحركات الجادة للحكومة بصفة عامة، واهتمام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء بصفة خاصة، الذي يولي ملف السياحة أولوية قصوى باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد القومي وأداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.



وأوضح " بيومى " فى بيان له أصدره اليوم أن محافظة جنوب سيناء تمتلك مقومات سياحية فريدة على مستوى العالم، من شواطئ طبيعية خلابة وشعاب مرجانية نادرة، إلى جانب مدن سياحية عالمية مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وطابا ونويبع، فضلًا عن المواقع الدينية والتاريخية التي تمثل قيمة إنسانية وروحية كبيرة، ما يجعلها قادرة على المنافسة العالمية إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.



وفي هذا السياق، طرح النائب مجدى بيومى مجموعة من المقترحات والمطالب العاجلة لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وجاءت كالتالي وفى وضع خطة تسويقية عالمية موحدة للترويج لجنوب سيناء كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام ودعم وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع السياحي وتذليل العقبات الإدارية أمامهم مع التوسع في البنية التحتية السياحية خاصة الطرق والمطارات والخدمات اللوجستية بين المدن السياحية وإطلاق برامج تدريب وتأهيل لأبناء جنوب سيناء للعمل في القطاع السياحي والفندقي إضافة إلى تعزيز السياحة الدينية والبيئية وربط المواقع الأثرية والدينية بمسارات سياحية عالمية.



وأشار النائب مجدى بيومى إلى أن نجاح هذا الملف لن ينعكس فقط على محافظة جنوب سيناء، بل سيمتد أثره الإيجابي إلى الاقتصاد الوطني بأكمله، من خلال زيادة التدفقات السياحية، وتعزيز العملة الصعبة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي مشدداً على أن جنوب سيناء إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، يمكن أن تتحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والعالم، نظرًا لما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وديني فريد.



وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والتنفيذية والبرلمانية، لوضع جنوب سيناء في المكانة التي تستحقها عالميًا، قائلًا: “جنوب سيناء ليست مجرد محافظة سياحية.. بل هي كنز وطني إذا تم استثماره بالشكل الصحيح سيكون أحد أعمدة قوة الاقتصاد المصري لعقود قادمة”