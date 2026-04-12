أقل سعر للدولار اليوم الأحد في مصر

سجل أقل سعر للدولار اليوم الأحد، 52.99 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع وذلك في بنكي :"الاسكندرية، الامارات دبي".

تراجع مستمر شهدته أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الاسبوع الماضي مع وقف الحرب على إيران.

وهبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمتوسط 260 قرشا خلال الاسبوع الماضي.

ومساء تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، هدءت أسعار الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم بمناسبة عيد القيامة.

سعر الدولار في بنك نكست 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 53.10 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.07 جنيه للشراء و53.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.