جرافينا يدافع عن جاتوزو بعد الإخفاق: منح إيطاليا الروح.. واللاعبون لم يكونوا على مستوى التوقعات

دافع جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن المدرب جينارو جاتوزو، رغم فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب أدى دوره في ظروف صعبة.

وكان جرافينا قد أعلن استقالته من منصبه عقب الإخفاق، على أن يستمر بشكل مؤقت في إدارة شؤون الاتحاد حتى 22 يونيو، موعد انتخاب رئيس جديد.

وأوضح جرافينا، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن جاتوزو "مدرب جيد وشخص رائع"، مشيرًا إلى أنه نجح في منح المنتخب روحًا قتالية رغم ضيق الوقت، لكنه أقر بأن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق الهدف.

وأضاف أن المنتخب الإيطالي كان يتفوق نظريًا على منافسيه، إلا أن بعض اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المتوقع خلال مباريات الملحق، رغم التزامهم ببذل أقصى جهد، لافتًا إلى معاناة عدد منهم من إصابات طفيفة أثرت على الأداء العام.

وفي سياق متصل، علّق جرافينا على استقالة جانلويجي بوفون من منصبه كمدير للمنتخب، مؤكدًا ثقته في امتلاكه مستقبلًا إداريًا واعدًا داخل كرة القدم، في ظل ما اكتسبه من خبرات خلال السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، أشار إلى المقترح الذي قدمه لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للمنتخب، بشأن إشراك لاعب تحت 19 عامًا في التشكيل الأساسي لأندية الدوري الإيطالي، مؤكدًا صعوبة تطبيقه قانونيًا، مع إمكانية دعم الفكرة عبر حوافز لتطوير أكاديميات الشباب، مثل الإعفاءات الضريبية، والتي لم تحظَ بموافقة حكومية حتى الآن.