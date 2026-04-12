قبل شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

رشا عوني

بدأت احتفالات المصريين بعيد شم النسيم2026، والإقبال على شراء الفسيخ والرنجة، باعتبارها أكلة أصيلة مرتبطة بهذه المناسبة، حيث يعد شم النسيم من أقدم أعياد المصريين التاريخية منذ الفراعنة، ولا يمر هذا اليوم بدون تناول الأكلة الشهيرة المرتبطة بالموسم، ولذلك ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الفسيخ والرنجة اليوم مع حلول شم النسيم2026.

فسيخ بوري (وسط/عادي): 320 - 380 جنيه مصري.
فسيخ بوري (سوبر جامبو): 450 - 500 جنيه مصري.
فسيخ فيليه: 480 - 650 جنيه مصري (حسب التغليف والوزن).
رنجة (هولندي/سوبر): 180 - 200 جنيه مصري.
سردين مملح: 170 - 200 جنيه مصري.
ملوحة أسواني: 350 - 400 جنيه مصري

فسيخ مغلف بالكامل 400 جرام: بسعر 200 جنيه.

كيلو رنجة سوبر جامبو: يصل سعره إلى 170 جنيها.

برطمان فيلية رنجة بالزيت 350 جراما: بسعر 150 جنيها.

برطمان فيلية رنجة مدخنة 200 جرام: يصل سعره إلى 120 جنيها.

برطمان رنجة فيلية بالزيت 350 جراما: بسعر 180 جنيها.

برطمان فيلية فسيخ لحم بالزيت 350 جراما: يصل سعره إلى 349 جنيها.

يصل لـ520 جنيها، أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق قبل عيد الفطر 2025 - إيجي إن

الرنجة المحلية: من 110 إلى 230 جنيهًا، حسب الجودة ودرجة الملوحة (تبدأ بعض الأنواع من 134 جنيهًا).
الرنجة المستوردة: من 180 إلى 350 جنيهًا.
رنجة جامبو أو سوبر: حوالي 150-170 جنيهًا في السلاسل التجارية.
رنجة مدخنة فاكيوم (كيس 200 جرام): 115-120 جنيهًا.
رنجة مدخنة أو مجففة فاخرة : قد تصل إلى 300-350 جنيهًا للكيلو.
في بعض الأسواق مثل كارفور أو السلاسل الكبرى، يبدأ سعر الرنجة سوبر جامبو من 169.95 جنيه للكيلو.
 

وزارة الصحة تحذر من تسمم الفسيخ

وجهت وزارة الصحة المصرية عدة إرشادات قبل تناول الفسيخ غداً في شم النسيم.

أكدت وزارة الصحة في توصياتها على ضرورة الحذر من تناول الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، نظرًا لما قد تسببه من أضرار صحية خطيرة، خاصة في حال عدم التأكد من سلامتها أو إعدادها بطرق غير آمنة.

يصل لـ520 جنيها، أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق قبل عيد الفطر 2025 - إيجي إن
البوتيوليزم- تسمم الفسيخ

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تسمم البوتيوليزم، المعروف بتسمم الفسيخ، يحدث نتيجة تناول أسماك مملحة غير صالحة، لافتًا إلى أن الأعراض قد تظهر خلال فترة تتراوح بين 12 و36 ساعة بعد تناولها، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة أيام.

أعراض تسمم الفسيخ

وأشار إلى أن أبرز الأعراض تشمل اضطرابات في الرؤية مثل الزغللة وازدواج الصورة، إلى جانب ارتخاء الجفون، وجفاف الحلق، وصعوبة في الكلام والبلع، فضلاً عن الشعور بالدوار وضعف عام في العضلات.

علاج تسمم الفسيخ

وأكد «عبدالغفار» على ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة.

وشدد المتحدث الرسمي، على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

اسعار الفسيخ اسعار الفسيخ اليوم اسعار الرنجة اسعار الفسيخ والرنجة شم النسيم2026

