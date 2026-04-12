بين شخصيتين في يوم واحد.. إلهام وجدي تكشف كواليس التحدي الأصعب في مسلسلاتها

كشفت الفنانة إلهام وجدي عن كواليس صعبة عاشتها خلال تصوير مسلسلي «ننسى اللي كان» و«حكاية نرجس»، موضحة أن التحدي الأكبر كان في التنقل السريع بين شخصيتي «إيمي» و«زينب» في نفس اليوم.

تغيير أسلوب الأداء

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» عبر قناة صدى البلد 2، أن تصوير العملين كان يتم في نفس الفترة، وأحيانًا بين الصباح والمساء، ما فرض عليها تغيير أسلوب الأداء والحالة النفسية بشكل متواصل.

التداخل بين الدورين

وأضافت أنها كانت أحيانًا تجد نفسها تتحدث أو تتصرف بروح شخصية أخرى دون قصد، نتيجة التداخل بين الدورين، وهو ما تطلب تركيزًا عاليًا للحفاظ على مصداقية كل شخصية أمام الجمهور.

فرصة مهمة لتطوير أدواتها

وأكدت أن هذه التجربة، رغم صعوبتها، كانت فرصة مهمة لتطوير أدواتها التمثيلية واكتساب خبرة أكبر في التعامل مع الأدوار المركبة.