سامسونج تؤكد عرض ترقية جديد.. وملايين من مستخدمي جالاكسي أمام قرار حاسم

كشفت فوربس، في تقرير جديد للكاتب المتخصص في الأمن السيبراني والخصوصية زاك دوفمان، أن سامسونج أكدت عرض ترقية جديدًا لمستخدمي هواتف جالاكسي، لكنه يختلف هذه المرة عن مفهوم «التحديث التقليدي» للنظام أو المزايا، ويضع المستخدمين أمام قرار جوهري يتعلق بكيفية تعامل هواتفهم مع الذكاء الاصطناعي وبياناتهم الشخصية في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هذا العرض يأتي استكمالًا لتحذير سابق من سامسونج للمستخدمين، شددت فيه على أن أكبر «ترقية» تواجههم الآن ليست شكل الهاتف أو عدد الكاميرات، بل طريقة عمل ميزات الذكاء الاصطناعي بين الجهاز نفسه وخدمات السحابة.

خلفية الصراع: ذكاء اصطناعي مقابل الخصوصية

أشارت فوربس في مقال سابق بعنوان «Samsung Confirms Upgrade Choice—Galaxy Users Must Now Decide» إلى أن سامسونج بدأت بالفعل في رسم حدود واضحة بين نوعين من الذكاء الاصطناعي على هواتفها: ذكاء يعمل على الجهاز نفسه (On‑device AI) ولا يغادر بيانات المستخدم مساحة الهاتف، وذكاء يعتمد على السحابة، حيث تُرسل البيانات إلى خوادم خارجية لتحليلها والرد على المستخدم.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه الدرجة الجديدة من «التخصيص» التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تجعل الهاتف أكثر فائدة، لكنها في المقابل ترفع حساسية المعلومات التي يتعامل معها، مثل الأسلوب الشخصي في الكتابة، وأنماط الاستخدام، وربما محتوى بعض الملفات أو الصور.

وذكرت سامسونج، بحسب ما نقلته فوربس، أن الحل من جانبها هو منظومة الأمان المعروفة باسم Samsung Knox وKnox Vault، وهي طبقة حماية عتادية وبرمجية تبدأ من شريحة الهاتف نفسها وصولًا إلى كيفية فصل البيانات الأشد حساسية عن بقية النظام، بحيث تظل داخل ما يشبه «صندوقًا مغلقًا» حتى مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.

ما هو «عرض الترقية» الذي تحدثت عنه سامسونج؟

أوضح تقرير فوربس الأحدث أن سامسونج تستخدم تعبير «عرض ترقية» في سياق يمنح مستخدمي جالاكسي فرصة مبكرة لاختيار طريقة تعامل هواتفهم مع هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، قبل أن تصبح هذه الإعدادات مفروضة أو مفعّلة افتراضيًا على نطاق أوسع.

وأشار دوفمان إلى أن الشركة تهيئ المستخدمين لسلسلة تحديثات قادمة – بعضها بدأ بالفعل في الوصول مع تحديثات أبريل 2026 – ستضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة وتحسّن تكامل Galaxy AI، لكنها في الوقت نفسه ستطلب من المستخدم اتخاذ قرارات واضحة حول السماح بالمعالجة السحابية لبعض البيانات أو حصرها داخل الجهاز.

وبحسب فوربس، فإن سامسونج تعرض هذا كخيار أمان مصحوب بترقية في القدرات، لا كتحديث قسري؛ إذ يمكن للمستخدم تفعيل الذكاء الاصطناعي الكامل مع قبول نقل بعض البيانات إلى السحابة، أو تقييده ليعمل في نطاق أضيق على الجهاز فقط، مع الاعتماد بدرجة أقل على خدمات جوجل السحابية المنافسة.

مواجهة مباشرة مع نهج جوجل السحابي

أوضحت فوربس أن نهج سامسونج في إبراز Knox وKnox Vault كـ«إطار آمن للذكاء الاصطناعي» يأتي ردًا مباشرًا على توسع جوجل في تقديم مزايا ذكاء اصطناعي سحابية عبر خدمة Gemini، والتي تعتمد على تحليل كميات كبيرة من بيانات المستخدم في جيميل، وصور جوجل وغيرها. وحذّر التقرير من أن المستخدم الذي يفعّل هذه الخدمات من جوجل قد يجد نفسه عمليًا يمنحها صلاحيات واسعة على بياناته، بشكل يجعله يتجاوز كثيرًا من القيود التي تحاول سامسونج فرضها عبر Knox، ما يضعه أمام «ترقية مزدوجة ذات وجهين»: المزيد من الذكاء مقابل المزيد من الانفتاح على السحابة.

وأكدت سامسونج، وفقًا لفوربس، أن رسالتها للمستخدمين واضحة: كلما أصبح Galaxy AI أكثر فائدة وأكثر شخصية، زادت أهمية أن تكون هناك طبقة حماية عتادية وبرمجية تضمن بقاء جوهر البيانات الحساسة داخل الجهاز، مهما تطورت الخدمات الخارجية حوله.

ما الذي يجب أن يفعله مستخدم جالاكسي الآن؟

نصح تقرير فوربس مستخدمي هواتف جالاكسي بمتابعة تحديثات النظام القادمة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا تحديثات أبريل وما بعدها، والانتباه جيدًا لنوافذ الموافقة التي تظهر مع تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وشدد على ضرورة قراءة رسائل سامسونج التي توضح الفارق بين المعالجة على الجهاز والمعالجة في السحابة، وما إذا كانت بعض البيانات ستغادر الهاتف، وكيف يتم حمايتها إن حدث ذلك.

وأشار دوفمان إلى أن «عرض الترقية» من سامسونج ليس مجرد إضافة ميزة جديدة، بل فرصة مبكرة للمستخدم ليحدد موقفه من موازنة دقيقة: إلى أي مدى يقبل أن يفتح بياناته لخدمات ذكاء اصطناعي سحابية من جوجل وغيرها، مقابل الاعتماد أكثر على إطار الأمان الذي تقدمه سامسونج داخل هاتفه؟.

ويرى التقرير أن القرار الذي سيتخذه مستخدم جالاكسي اليوم تجاه هذه الإعدادات سيحدد شكل تجربته مع الذكاء الاصطناعي على الهاتف خلال السنوات المقبلة، سواء اختار أقصى قدر من الذكاء أو أقصى قدر من الخصوصية، أو نقطة وسط بين الاثنين.