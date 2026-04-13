الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من الملوحة للفسيخ.. مدير عام الطب البيطري بسوهاج يكشف أخطر وجبة في شم النسيم

سوهاج _ أنغام الجنايني

كشف الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب اتباعها خلال احتفالات شم النسيم، لتفادي أي مخاطر صحية قد تنتج عن تناول الأسماك المملحة، مؤكدًا أن الوعي بطريقة الشراء والتناول هو خط الدفاع الأول ضد التسمم الغذائي.

وأوضح "حمدي" أن ترتيب الأسماك المملحة من حيث الأمان يبدأ بـ"الملوحة" كخيار أكثر أمانًا، يليها "الرنجة"، ثم "الفسيخ" الذي يأتي في المرتبة الأخيرة نظرًا لخطورته إذا لم يتم تصنيعه أو حفظه بشكل صحيح.

الطب البيطري بسوهاج: يجب تناول مشروبات دافئة وخضروات بشم النسيم

وشدد مدير الطب البيطري على ضرورة التأكد من حفظ الفسيخ داخل الثلاجة أثناء الشراء، مع تجنب شرائه من مصادر غير موثوقة، نظرًا لكونه بيئة خصبة لنمو البكتيريا في حال سوء التخزين.

وفيما يخص الرنجة، نصح بضرورة شرائها مجمدة، والتأكد من تعرضها لحرارة النار بشكل جيد قبل تناولها، للقضاء على أي ميكروبات محتملة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وحذر "حمدي" من تناول المشروبات الباردة عقب أكل هذه الوجبات، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على عملية الهضم، ويفضل استبدالها بمشروبات دافئة مثل الشاي أو الينسون أو الكركديه.

كما أوصى بضرورة تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس والبقدونس والبصل الأخضر إلى جانب هذه الأطعمة، لما لها من دور في تحسين الهضم وتقليل التأثيرات الضارة، بالإضافة إلى الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تناول الفاكهة بعد الأكل، مثل الموز أو البرتقال أو الكنتالوب، لتعويض الجسم بالعناصر الغذائية، متمنيًا للمواطنين احتفالًا آمنًا.

