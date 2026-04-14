التحقيق في حريق أعلى عقار سكني بدار السلام بالقاهرة | صور

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في شقه بدائرة قسم دار السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين اشتعال النيران بمخلفات خشبية على مساحه 100 متر أعلى سطح عقار سكني مكون من 7 طوابق، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني السكنية والمحال المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.