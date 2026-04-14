4 أشياء تفعلها يوميًا قد ترفع خطر توقف القلب| تفاصيل

تشهد المجتمعات المعاصرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات توقف القلب، في ظل تغيّر أنماط الحياة اليومية واتجاه الكثيرين نحو عادات غير صحية أصبحت جزءًا من الروتين. وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تحدث بشكل مفاجئ نتيجة اضطراب كهربائي في عضلة القلب، دون ظهور مؤشرات مسبقة، ما يجعل الوقاية أمرًا ضروريًا يرتكز على تبني أسلوب حياة صحي، وفقًا لما أورده موقع Healthsite.

الخمول البدني وتأثيره على القلب



يُعد قلة النشاط البدني من أبرز العوامل التي تضعف كفاءة القلب، حيث يؤدي الجلوس لفترات طويلة، خاصة أمام الشاشات، إلى تراجع الدورة الدموية وضعف عضلة القلب تدريجيًا، إلى جانب مجموعة من التأثيرات السلبية الأخرى، أبرزها:

زيادة الوزن بشكل تدريجي

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

كما يمكن الحد من هذه المخاطر عبر ممارسة الرياضة بانتظام، إذ يُعتبر المشي لمدة نصف ساعة يوميًا من أبسط وأهم الوسائل التي تساعد على تنشيط القلب وتحسين كفاءته.

التغذية غير المتوازنة ومخاطرها

تلعب العادات الغذائية دورًا أساسيًا في صحة القلب، حيث يؤدي الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية. وتتمثل أبرز المخاطر المرتبطة بذلك في:

ارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة الملح والدهون المشبعة

تصلب الشرايين مع مرور الوقت

زيادة خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري

لذلك، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، لدعم صحة القلب والوقاية من المضاعفات.

التوتر وقلة النوم.. خطر غير مرئي

يمثل التوتر المزمن ضغطًا كبيرًا على القلب، حيث يؤدي بمرور الوقت إلى اضطراب في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. كما أن قلة النوم تُضاعف من هذه المخاطر، إذ تؤثر سلبًا على وظائف القلب الحيوية وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض القلبية.

ومن أبرز الإجراءات الوقائية:

الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم يوميًا

تقليل مصادر التوتر والضغط النفسي

اتباع أساليب الاسترخاء والهدوء الذهني

التدخين ومشروبات الطاقة

يُعد التدخين من أخطر العوامل المؤثرة على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى تقليل تدفق الأكسجين في الدم وإجهاد عضلة القلب، ما يرفع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

كما أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين قد يؤدي إلى:

اضطراب في نظم القلب

تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي

زيادة خطر المشكلات القلبية الحادة

لذلك، يُعد الابتعاد عن هذه العادات خطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب وتعزيز كفاءته على المدى الطويل.