نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لقمة الزمالك.. واللوائح تُهدد برفض الطلب
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار خلال 6 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

4 أشياء تفعلها يوميًا قد ترفع خطر توقف القلب| تفاصيل

ولاء عادل

تشهد المجتمعات المعاصرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات توقف القلب، في ظل تغيّر أنماط الحياة اليومية واتجاه الكثيرين نحو عادات غير صحية أصبحت جزءًا من الروتين. وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تحدث بشكل مفاجئ نتيجة اضطراب كهربائي في عضلة القلب، دون ظهور مؤشرات مسبقة، ما يجعل الوقاية أمرًا ضروريًا يرتكز على تبني أسلوب حياة صحي، وفقًا لما أورده موقع Healthsite.

الخمول البدني وتأثيره على القلب


يُعد قلة النشاط البدني من أبرز العوامل التي تضعف كفاءة القلب، حيث يؤدي الجلوس لفترات طويلة، خاصة أمام الشاشات، إلى تراجع الدورة الدموية وضعف عضلة القلب تدريجيًا، إلى جانب مجموعة من التأثيرات السلبية الأخرى، أبرزها:

  • زيادة الوزن بشكل تدريجي
  • ارتفاع ضغط الدم
  • ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

كما يمكن الحد من هذه المخاطر عبر ممارسة الرياضة بانتظام، إذ يُعتبر المشي لمدة نصف ساعة يوميًا من أبسط وأهم الوسائل التي تساعد على تنشيط القلب وتحسين كفاءته.

 

التغذية غير المتوازنة ومخاطرها

تلعب العادات الغذائية دورًا أساسيًا في صحة القلب، حيث يؤدي الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية. وتتمثل أبرز المخاطر المرتبطة بذلك في:

  • ارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة الملح والدهون المشبعة
  • تصلب الشرايين مع مرور الوقت
  • زيادة خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري

لذلك، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن يشمل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، لدعم صحة القلب والوقاية من المضاعفات.

 

التوتر وقلة النوم.. خطر غير مرئي

يمثل التوتر المزمن ضغطًا كبيرًا على القلب، حيث يؤدي بمرور الوقت إلى اضطراب في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. كما أن قلة النوم تُضاعف من هذه المخاطر، إذ تؤثر سلبًا على وظائف القلب الحيوية وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض القلبية.

ومن أبرز الإجراءات الوقائية:

  • الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم يوميًا
  • تقليل مصادر التوتر والضغط النفسي
  • اتباع أساليب الاسترخاء والهدوء الذهني

 

التدخين ومشروبات الطاقة

يُعد التدخين من أخطر العوامل المؤثرة على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى تقليل تدفق الأكسجين في الدم وإجهاد عضلة القلب، ما يرفع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

كما أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين قد يؤدي إلى:

  • اضطراب في نظم القلب
  • تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي
  • زيادة خطر المشكلات القلبية الحادة

لذلك، يُعد الابتعاد عن هذه العادات خطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب وتعزيز كفاءته على المدى الطويل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد سير الأعمال باستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الجهود للانتهاء في أسرع وقت

محافظ بورسعيد: الانتهاء من فرد النجيل الصناعي بأرضية الاستاد و جاري تجهيز و زراعة النجيل الطبيعي

محافظ قنا

محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة» لضمان جودة خدمات القرى

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضروات بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بالصور

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 49 منشأة وتعدم 1440 كجم أغذية فاسدة

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد