أحمد حمودة: الأهلي فقد بريقه .. والدوري سيُحسم في القمة

تحدّث أحمد حمودة، لاعب المقاولون العرب السابق، عن توقعاته بخصوص بطل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في ظل المنافسة القوية بين الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وأكد “حمودة” في تصريحات تلفزيونية خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور أن من سيفوز في مواجهات القمة سيكون أقرب للبطولة.

وأضاف: الأهلي فقد الكثير من بريقه في الفترة الأخيرة، والفريق لم يعد يقدم نفس الأداء المعروف عنه، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائجه.

وتابع أن الجماهير لها دور كبير في مساندة الفريق، لكنها في الوقت ذاته بدأت تعبر عن استيائها بسبب تراجع المستوى.

وانتقد “حمودة” أداء الفريق أمام سيراميكا، مؤكداً أن الأهلي لم يظهر بالشكل المنتظر، وأن هناك أخطاء واضحة تحتاج إلى معالجة سريعة من الجهاز الفني.

كما أشار إلى أن بعض قرارات التحكيم خلال المباراة كانت مثيرة للجدل، وهو ما زاد من حالة الغضب داخل النادي.

وتطرّق “حمودة” إلى أزمة احتساب ركلة جزاء للأهلي، موضحاً أن القرار كان غير صحيح من وجهة نظره، مؤكداً أن مثل هذه الأخطاء تؤثر بشكل كبير على نتائج المباريات.

كما كشف أن الأهلي تقدم بطلب رسمي للاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو الخاصة بالمباراة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار.

وفي ختام تصريحاته، شدّد “حمودة” على أن جماهير الأهلي تلعب دوراً مهماً في دعم الفريق، لكنها في الوقت نفسه تنتظر تحسن الأداء والعودة إلى الانتصارات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً سريعاً من الإدارة والجهاز الفني لتصحيح المسار.