قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسرار من أعماق الأرض.. حركات غامضة عند حافة اللب تُحير العلماء| إيه الحكاية

حافة اللب
حافة اللب
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي يسلط الضوء على واحدة من أكثر مناطق الأرض غموضا، كشف علماء عن حركات غير مألوفة تحدث على حافة اللب الأرضي، ضمن دراسة حديثة نشرتها دورية Seismic Record وتوفر هذه النتائج رؤية متقدمة لطبيعة النشاط العميق في الطبقة السفلى من وشاح الأرض، على عمق يقارب 2900 كيلومتر تحت السطح.

وشاح الأرض عالم متحرك في صمت

رغم أن باطن الأرض يبدو ساكنا من الخارج، فإن وشاح الأرض في الحقيقة يشهد حركة مستمرة لتيارات هائلة من الصخور المنصهرة، تتحرك ببطء نتيجة الحرارة الشديدة في الداخل وتلعب هذه التيارات دورا أساسيا في تحريك الصفائح التكتونية التي تشكل القارات والمحيطات.

لكن ما ظل لغزا لفترة طويلة هو كيفية تأثير هذه الحركات على تشوه بنية الوشاح في الأعماق السحيقة، حيث يصعب الوصول إلى بيانات دقيقة.

صفائح غارقة تكشف سر التشوه

أظهرت الدراسة أن جزءا كبيرا من التشوه في الوشاح السفلي يتركز في مناطق تراكمت فيها صفائح تكتونية قديمة، غرقت إلى أعماق الأرض قبل ملايين السنين.

وبحسب الباحث الرئيسي جوناثان وولف من جامعة كاليفورنيا، فإن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تفحص هذه الظاهرة على نطاق عالمي واسع، إذ غطت نحو 75% من الجزء السفلي للوشاح، ما يمنح صورة شبه شاملة لهذا العالم الخفي.

زلازل تكشف ما لا يُرى

اعتمد الفريق العلمي على تحليل أكثر من 16 مليون تسجيل زلزالي جُمعت من 24 مركز بيانات حول العالم وركز الباحثون على دراسة "موجات القص" الناتجة عن الزلازل، والتي تختلف سرعتها واتجاهها أثناء مرورها عبر الصخور.

وتعرف هذه الاختلافات علميا بـ"التباين الزلزالي"، وهي أداة حيوية تساعد العلماء على استكشاف بنية باطن الأرض، وتحديد مناطق التشوه بدقة غير مسبوقة.

خريطة جديدة لأعماق الكوكب

من خلال هذه البيانات الضخمة، نجح العلماء في رسم خريطة توضح أماكن التشوه العميق داخل الوشاح وكشفت النتائج أن معظم هذه التشوهات تتركز في المناطق التي يُعتقد بوجود صفائح تكتونية منغرزة فيها.

ويرجح الباحثون أن هذه الصفائح، عند وصولها إلى الحد الفاصل بين اللب والوشاح، تتعرض لضغط وحرارة هائلين، ما يؤدي إلى تغيرات في تركيب المعادن داخلها، وظهور أنماط معقدة من التشوه.

دليل عملي يدعم النظريات

ورغم أن هذه النتائج تتماشى مع ما توقعته النماذج الجيوديناميكية سابقا، فإنها تمثل أول دليل عملي واسع النطاق يدعم تلك الفرضيات، وهو ما يعزز فهم العلماء لديناميكيات باطن الأرض.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن غياب الإشارات في بعض المناطق لا يعني بالضرورة عدم وجود تشوه، بل قد يكون نتيجة محدودية الأدوات الحالية في رصد هذه الظواهر العميقة.

"كنز علمي" لمستقبل الاكتشافات

في ختام الدراسة، وصف العلماء البيانات المستخدمة بأنها "كنز علمي" قد يمهد الطريق لاكتشافات أكثر عمقا في المستقبل ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تحسين فهم كيفية تدفق المواد داخل الوشاح السفلي، ما قد يفتح آفاقا جديدة لدراسة تطور كوكب الأرض من الداخل.

وبينما لا تزال أعماق الأرض تحتفظ بالكثير من أسرارها، تؤكد هذه الدراسة أن التقدم العلمي يقترب خطوة جديدة من فك ألغاز هذا العالم الخفي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

جانب من أعمال التجميل

محافظ كفر الشيخ: تجميل الأرصفة ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق| صور

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد