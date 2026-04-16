سمير فرج : القطع البحرية الأمريكية لن تستطيع دخول هرمز

علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري على مضيق هرمز منذ أيام.

وقال سمير فرج في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" 20 % من حجم الطاقة والنفط العالمي يعبر من مضيق هرمز ".

وتابع سمير فرج :" ترامب اعلن حصار الموانئ الإيرانية ومنع دخول وخورج الصادرات والواردات للموانئ الإيرانية ".

وأكمل سمير فرج :" خسائر سنوية لإيران قد تصل إلى 53 مليار دولار بسبب وقف تصدير النفط من جزيرة خرج بسبب الحصار البحري وخسائر يومية تقدر بـ 435 مليون دولار".



ولفت سمير فرج :" القطع البحرية الأمريكية لن تستطيع دخول مضيق هرمز وامريكا لن تقوم بشن غزو بري ضد إيران ".

