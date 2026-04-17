دروس دعوية وندوات توعوية تعالج قضية الانتحار وتعزز الوعي الإيماني

عُقدت دروس دعوية وندوات توعوية للسيدات بعدد من المساجد والمؤسسات بمختلف المحافظات، ركزت على تناول قضية الانتحار من منظور ديني وتربوي، بما يسهم في تعزيز الوعي وبناء الحصانة النفسية والإيمانية.

وتناولت الدروس بيان أسباب الانتحار من الجوانب الدينية والنفسية، وخطورته على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على الحكم الشرعي له، وحرمة الاعتداء على النفس، وبيان سبل الوقاية من خلال تقوية الصلة بالله تعالى، والإكثار من الذكر، والتحلي بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره.

كما ركزت اللقاءات على نشر معاني الأمل والثقة في رحمة الله، والتحذير من اليأس والقنوط، مع توجيه الحاضرات إلى أهمية الدعم الأسري والمجتمعي، وحسن التعامل مع الضغوط والأزمات.

وشهدت بعض الفعاليات طرح نماذج تطبيقية من القرآن الكريم، من خلال التلاوة والتدبر، وربطها بواقع الحياة، بما يعزز الطمأنينة ويقوي الإيمان.

وفي السياق ذاته، عُقدت ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تناولت سبل توعية المرأة بكيفية التعامل مع هذه القضية، وتعزيز دورها في دعم الأسرة ومواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.

وتؤكد هذه الأنشطة أهمية الدور الدعوي في معالجة القضايا المجتمعية الحساسة، من خلال خطاب متوازن يجمع بين التأصيل الشرعي والدعم النفسي، بما يسهم في حماية الفرد وصون المجتمع.