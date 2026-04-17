صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك بجناح مميز ضمن فعاليات معرض “ديارنا زهور الربيع”

يشارك صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بجناح مميز ضمن فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، المقام بالمتحف الزراعي المصري، والذي يُقام بالتزامن مع النسخة الـ93 من معرض زهور الربيع.

وتفقدت خلال الافتتاح أمس الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، برفقة الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الشخصيات العامة، على جناح الصندوق ضمن جولتهم بأروقة المعرض، حيث اطلعوا على المنتجات المعروضة وتبادلوا الحديث مع العارضين، وذلك بحضور المهندسة أنجي اليمايني المدير التنفيذي للصندوق.

ويعكس جناح الصندوق تنوعًا واسعًا في الحرف والصناعات المحلية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المشغولات الخشبية، والألباستر، والخزف، والجبس، والشمع، والخوص، والشنط اليدوية، إلى جانب منتجات غذائية مثل العسل والتمور، في تجربة تجمع بين التراث والإنتاج المعاصر.

وتأتي هذه المنتجات من عدد من محافظات الجمهورية، من بينها قنا، والأقصر، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة (دهشور)، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، وسيوة، بما يعكس ثراء وتنوع الهوية الإنتاجية المصرية.

كما يقدم الجناح منتجات تعبر عن جودة الصناعة اليدوية المصرية وقدرتها على التطور والمنافسة، ويجسد رؤية الصندوق في دعم سلاسل القيمة المحلية، وربط المنتجين بالأسواق، وتحويل الحرف التراثية إلى مشروعات إنتاجية مستدامة تحقق قيمة اقتصادية حقيقية.