استمرار حبس سيد مشاغب و5 آخرين.. ودفاعه: ننسق للاستئناف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سيد مشاغب و٥ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في قضية التجمهر أمام منزله وتعطيل حركة المرور.

وقال أسامة الجوهري، محامي سيد مشاغب، إن هيئة الدفاع تنسق فيما بينها للاستئناف على قرار المحكمة لإخلاء سبيله.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيد مشاغب، و5 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعطيل حركة المرور وإثارة الشغب وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بشكل كثيف، في مشهد أثار حالة من الفوضى داخل الشارع.

وتبين من التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية غير شرعية، قبل أن تتحول الاحتفالية إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات مثيرة للجدل.

تلقت مديرية أمن الجيزة عدة بلاغات من الأهالي تفيد بقيام مجموعة من الخارجين عن القانون بإثارة الذعر وترويع المواطنين، ما دفع قوات الأمن للتحرك الفوري وفرض السيطرة على المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 6 من أبرز المتورطين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي “سيد مشاغب”، الذي عاد إلى محبسه بعد وقت قصير من الإفراج عنه.