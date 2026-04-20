انطلاق القافلة الطبية المجانية في مركزين بالغربية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في إطار انطلاق القافلة الطبية الشاملة التي تستهدف تقديم خدمات علاجية مجانية للأسر الأولى بالرعاية داخل مركزي سمنود وزفتى، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، والدكتور عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ ومنسق عام وحده «حياة كريمة».

وأكد المحافظ أن الدولة مستمرة في دعم المبادرات الصحية التي تستهدف الوصول بالخدمة الطبية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع محافظ الغربية انطلاق فعاليات القافلة الطبية من مركز سمنود بقرية بنا أبو صير، حيث بدأت أعمالها بتخصص الرمد (العيون)، على أن تمتد خلال الأيام التالية لتشمل قوافل طبية شاملة تغطي مختلف التخصصات، من بينها الباطنة والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأطفال،كما تشمل القافلة صرف العلاج مجانًا، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلات طبية إلى المستشفيات المختصة، وتستهدف بالأساس الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات طبية متكاملة داخل القرى.

وفي الختام، قام وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري بتسليم درع تذكاري إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديرًا لجهوده في دعم وتيسير أعمال القوافل الطبية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن القافلة تستمر خلال الفترة من الاثنين 20 أبريل 2026 وحتى الخميس 23 أبريل 2026، وتشمل مركزي سمنود وزفتى؛ حيث تُنظم في مركز سمنود بقرية بنا أبو صير يومي الاثنين 20 أبريل (رمد) والثلاثاء 21 أبريل (قافلة شاملة)، بينما تُنظم في مركز زفتى بقرية دهتورة يومي الأربعاء 22 أبريل (قافلة شاملة) والخميس 23 أبريل (رمد).

