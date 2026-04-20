الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تباين في أداء اليورو بختام تعاملات الاثنين | ارتفاع طفيف بالشراء

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم
سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري حالة من التباين الملحوظ بختام تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، حيث سجلت العملة الأوروبية ارتفاعات متفاوتة في أسعار الشراء، بينما اتجهت أسعار البيع نحو التراجع النسبي في عدد من البنوك الكبرى.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري ارتفاعاً طفيفاً بنهاية التعاملات، حيث وصل إلى 61.08 جنيه للشراء و61.26 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد التي سجلت 60.97 جنيه للشراء و61.14 جنيه للبيع.


وفي البنوك الحكومية (الأهلي ومصر)، تحرك سعر الشراء بصعود طفيف ليصل إلى 60.91 جنيه، في حين سجل سعر البيع تراجعاً ملحوظاً ليسجل 61.26 جنيه، بعد أن كان يتخطى حاجز الـ 61.40 جنيه في تعاملات الأمس.

سعر اليورو في البنوك الخاصة


أظهرت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف اليورو داخل بنك قناة السويس، حيث قفز سعر الشراء ليصل إلى 61.12 جنيه بعد أن كان عند مستوى 60.07 جنيه بالأمس. 

كما سجل بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) أعلى مستويات شراء العملة الأوروبية بختام اليوم عند 61.21 جنيه.
 

وفي المقابل، شهدت بنوك أخرى مثل التجاري الدولي (CIB) والإسكندرية والبركة ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الشراء، مع انخفاض طفيف في أسعار البيع.

ووفقاً لآخر تحديث فجاء سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الإثنين كالتالي:

البنك المركزي المصري:

61.08 جنيه للشراء – 61.26 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:

60.91 جنيه للشراء – 61.29 جنيه للبيع.
بنك مصر:

60.91 جنيه للشراء – 61.26 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:

60.93 جنيه للشراء – 61.32 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:

61.12 جنيه للشراء – 61.47 جنيه للبيع.
وبشكلٍ عام فإن حركة اليورو اليوم اتجهت نحو الارتفاع الطفيف في معظم المؤسسات المصرفية، مما يشير إلى حالة من الاستقرار المائل للصعود في حركة العملة الأوروبية بشكل عام.

