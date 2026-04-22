إلهام أبو الفتح
طه جبريل
حوادث

المدير وأخصائيين اجتماعيين وفني.. تفاصيل إحالة 4 عاملين بمدرسة للمحاكمة

النيابة الإدارية
إسلام دياب

شهدت مدرسة في القليوبية واقعة مؤسفة، حيث تم الاعتداء الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، قام به 4 عاملين بالمدرسة وهم : المكلَّفَ بإدارةِ المدرسةِ، واثنينِ من الأخصائيين الاجتماعيين، وفنّيَّ وسائلٍ تعليميةٍ المكلَّفَ بالإشراف على البوابةِ يومَ الواقعةِ.

ووجه لهؤلاء المتهمين بارتكاب الواقعة عدد من الجرائم نرصدها في التقرير التالي:

تكليفَ أخصائيةٍ اجتماعيةٍ غيرِ مختصةٍ بسماعِ أقوالِ الطالبين رغم وجودِ المختصِّ الأصيلِ، ودون حضورِ أولياءِ أمورهما.

عدمَ تحريرِ محاضرَ رسميةٍ دقيقةٍ بالواقعةِ، وإعدادَ تقاريرَ استنادًا إلى بياناتٍ غيرِ مكتملةٍ، ودون التحققِ من الوقائعِ على نحوٍ دقيقٍ.

التقاعسِ عن اتخاذِ الإجراءاتِ الواجبةِ حيالَ الواقعةِ فورَ العلمِ بها، بالمخالفةِ لأحكامِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ بقرارِ وزيرِ التربيةِ والتعليمِ، والتي أوجبت على إدارةِ المدرسةِ اتخاذَ إجراءاتٍ فوريةٍ حالَ وقوعِ أيِّ سلوكٍ يمثل اعتداءً أو إيذاءً بدنيًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا بين الطلابِ، وإخطارَ الإدارةِ التعليميةِ ووليِّ الأمرِ، واتخاذَ التدابيرِ التربويةِ والانضباطيةِ المقررةِ قانونًا.

تقاعسِ المكلَّفِ بأمنِ بوابةِ المدرسةِ عن تسجيلِ بياناتِ وليِّ أمرِ الطالبِ بسجلِّ الأمنِ حالَ دخولِه المدرسةَ لمتابعةِ الواقعةِ

من جانبها، أمرتِ النيابةُ الإداريةُ بإحالةِ أربعةٍ من العاملين بإحدى مدارسِ التعليمِ الأساسيِّ للبنين بمحافظةِ القليوبيةِ إلى المحاكمةِ التأديبيةِ؛ لتقاعسِهم عن اتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ واقعةِ التعدي الجنسيِّ على أحدِ الطلابِ الدامجين من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ.

وكان مركزُ الإعلامِ والرصدِ بالنيابةِ الإداريةِ قد رصد ما تم تداوله عبر عددٍ من المواقعِ الإلكترونيةِ حول واقعةِ قيامِ طالبٍ بالصفِّ الثاني الإعداديِّ بإحدى مدارسِ البنينِ للتعليمِ الأساسيِّ بمحافظةِ القليوبيةِ بالتعدي جنسيًّا على طالبٍ آخرَ من ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ داخلَ مقرِّ المدرسةِ، وأثناءَ اليومِ الدراسيِّ، وعلى الفورِ تم إخطارُ النيابةِ الإداريةِ ببنها – القسمِ الثالثِ – بالواقعةِ، التي تولَّت التحقيقَ العاجلَ فيها.

وخلالَ التحقيقاتِ التي باشرها أحمد مسعد وكيلُ أولِ النيابةِ وتحتَ إشرافِ المستشارِ شريف عدلي مديرِ النيابةِ استمعتِ النيابةُ إلى أقوالِ مديرِ المدرسةِ، ووليِّ أمرِ الطالبِ المُعتدى عليه، والقائمين على إدارةِ المدرسةِ والعمليةِ التعليميةِ، كما استمعت إلى أقوالِ عددٍ من الطلبةِ بالمدرسةِ، والتي كشفت عن ارتكابِ المتهمين – كلٌّ فيما يخصه – عدةَ مخالفاتٍ في التعاملِ مع الواقعةِ..

وفورَ انتهاءِ التحقيقاتِ، أمرتِ النيابةُ الإداريةُ بإحالةِ المتهمين جميعًا إلى المحاكمةِ التأديبيةِ العاجلةِ.

وتهيبُ النيابةُ الإداريةُ بالقائمين على العمليةِ التعليميةِ باتخاذِ ما يلزم نحو تفعيلِ لائحةِ التحفيزِ التربويِّ والانضباطِ المدرسيِّ الصادرةِ عن وزارةِ التربيةِ والتعليمِ والتعليمِ الفنيِّ، مع تفعيلِ دورِ المشرفين والمرورِ اليوميِّ لضمانِ إحكامِ الرقابةِ والإشرافِ داخلَ المؤسساتِ التعليميةِ.

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

