قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق اسم خالد صالح على الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي

خالد صالح
خالد صالح
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد، إطلاق اسم النجم الراحل خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، التي تنطلق من يوم 10 حتى 16 أكتوبر 2026 ، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقاقة والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما يأتي التكريم تخليدًا لاسم أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث تميز خالد صالح بموهبة استثنائية وأداء صادق، جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وقدم الراحل خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأدوار المؤثرة التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، ونجح من خلالها في تجسيد شخصيات إنسانية تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين.

وأكدت رئيسة المهرجان عزة أبو اليزيد أن اختيار اسم خالد صالح يحمل رسالة تقدير لفنان استطاع أن يرسخ حضوره الفني بأعمال خالدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد عددًا من الفعاليات التي تحتفي بإرثه الفني وتستعيد أبرز محطاته.

وأعلنت أبو اليزيد أن المسابقات هذا العام لها طابع مختلف عن الدورات السابقة، حيث انقسمت إلى ثلاث مسابقات، الأولى مسابقة (سينما الومضة)، والتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم الخمس دقائق، والمسابقة الثانية وهى (المسابقة العامة) ويأتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم ثلاثين دقيقة متضمنة تتري البداية والنهاية، والتى تتضمن العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن تمثيل، أما المسابقة الثالثة فهى مخصصة لأفلام الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا، والعديد من الشروط الأخرى موضحة بلينك التقديم.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وانطلقت الدورة الثانية من المهرجان شهر سبتمبر الماضى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت اسم الكاتب الكبير "وحيد حامد"، وكان ضيف شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير "مروان حامد"، والنجمة "إلهام شاهين"، وتم تكريم النجمة "هالة صدقي"، والكاتب الكبير "محمد بغدادى"، والنجمة "سيمون"، والإعلامية الكبيرة "بوسى شلبى"، والنجم "محمد فهيم"، والنجم "شريف إدريس"، والمنتج السعودى "خالد الراجح"، وبحضور المخرج الكبير "خالد الحجر" والفنانة الكبيرة "عفاف رشاد" ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

وكان مصاحبًا للفعاليات إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل "وحيد حامد"، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، من تقديم الناقد الفنى الكببر "طارق الشناوى".

أما حفل الختام فتضمن تكريم ضيف شرف حفل الختام النجمة "نهال عنبر"، وتكريم النجم "محمد رضوان"، والمصور السينمائى الكبير "محسن أحمد".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الدورة الثانية برئاسة مدير التصوير الكبير "سعيد شيمى"، وتضم فى عضويتها الشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والنجم "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والمخرج الكبير "حسن عيسى".

الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير"فلاديمير بيلياكوف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد