جامعة عين شمس تكشف إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. خاص

أكد الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تطوير رؤية المركز وتعزيز تفاعله المباشر مع أولياء الأمور والطلاب، بما يسهم في تفعيل دوره على نحو يليق باسم الجامعة ومكانتها، وكذلك تفعيل دوره بكافة كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور رامي ماهر غالي خلال تصريحاته لصدي البلد، إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس على ضرورة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل موعدها بوقت كافٍ، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع مراعاة إجازات الأعياد، مع التأكيد على تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بما يضمن سير الامتحانات بشكل منظم وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين الطلاب ، وتوجيه الملاحظين بكافة تعليمات الامتحانات والتأكيد على جودة الأداء لخدمة الطلاب.

وكذلك تجهيز اللجان الامتحانية والقاعات بكافة الإمكانات اللازمة، والتنسيق مع المراكز الطبية بالكليات للجاهزية خلال فترة الامتحانات وتجهيز أعمال الكنترولات والتأكد من الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

وأشار إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، بما يضمن توفير كافة سُبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة .