عايز 75 ألف جنيه.. القبض على حارس عقار هدد طبيبة بالأذى



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام حارس عقار بالتعدى بالسب على إحدى السيدات ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها ( طبيبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها قررت بقيامها بشراء شقة سكنية بدائرة القسم ، وفوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالى "سمسرة" نظير شرائها الشقة وتعديه عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء حال إمتناعها عن الدفع.

أمكن تحديد وضبط حارس العقار الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بذات العقار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة إتفاقه معها على عمولة نظير شرائها الشقة ورفضها السداد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.










