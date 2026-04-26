من مقاعد البدلاء إلى بطل الأنفيلد.. ليلة صنعت اسم فريدي وودمان في ليفربول

في أروقة ليفربول، حيث التوتر يبلغ ذروته في سباق المربع الذهبي، استيقظت الجماهير على خبر صادم بإصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر، ثم تبعه الوافد الجديد جيورجي مامارداشفيلي، ليجد الفريق نفسه أمام اختبار صعب في مواجهة خصم عنيد مثل كريستال بالاس.

وفي لحظة كانت تبدو حرجة، ظهر اسم لم يكن يتردد كثيرًا سوى في قوائم البدلاء فريدي وودمان.

ليلة وُلد فيها البطل الثالث

لم تكن المباراة مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على الصمود في وجه الظروف الطارئة.

وودمان، البالغ من العمر 29 عامًا، لم يدخل الملعب لسد فراغ مؤقت، بل دخل بعقلية حارس يعرف أن الفرصة قد لا تتكرر.

تحول الحارس الذي اعتبره البعض خيارا اضطراريا إلى جدار صلب أمام محاولات المنافس، في وقت ظهرت فيه بعض الثغرات الدفاعية، وازدادت الضغوط على الخط الخلفي. لكن وودمان تعامل مع الموقف بهدوء وثقة، وكأنه الحارس الأول منذ سنوات.

لغة الأرقام حين تتحدث القفازات

الأداء لم يكن انطباعا عاطفيا فحسب، بل أكدته الأرقام بوضوح.

خلال 90 دقيقة، تصدى وودمان لـ7 كرات خطيرة، بينها 5 محاولات من داخل منطقة الجزاء، وهي أرقام تعكس سرعة رد الفعل والتمركز المثالي.

كما لمس الكرة 46 مرة، ونجح في 23 تمريرة من أصل 34 بدقة بلغت 68%، إضافة إلى 6 كرات طويلة ناجحة ساعدت الفريق على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

تقييمه المرتفع (8.1) عبر منصة سوفا سكور جاء منسجمًا مع أداء استثنائي لحارس وجد نفسه فجأة في قلب الحدث.

رسالة واضحة إلى آرني سلوت

ما قدمه وودمان لم يكن مجرد تألق عابر، بل رسالة مباشرة إلى المدرب آرني سلوت مفادها: “أنا هنا حين تحتاجونني”.

في سنوات سابقة، كانت حراسة المرمى في ليفربول مصدر قلق دائم، لكن المشهد اليوم مختلف تمامًا وودمان أثبت أن الفريق لا يعتمد على اسم واحد، بل يمتلك عمقا حقيقيا قادرا على تجاوز الأزمات المفاجئة.

أكثر من حارس طوارئ

قد يعود أليسون قريبًا، وقد يتسلم مامارداشفيلي الراية مستقبلًا، لكن مواجهة كريستال بالاس ستظل لحظة فارقة في مسيرة وودمان مع ليفربول لقد خرج من الظل ليؤكد أن الحارس الثالث يمكن أن يكون البطل الأول عند الحاجة.

هذه الليلة لم تمنح ليفربول ثلاث نقاط فقط، بل أكسبته ثقة إضافية في عمق تشكيلته، ورسخت حقيقة أن الفريق في أيدٍ أمينة، حتى في أصعب الظروف.