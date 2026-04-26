مصر تسيطر على منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني بالكاميرون
معركة ما قبل القمة.. الغيابات المحتملة تشعل صراع الأهلي والزمالك قبل ديربي الجمعة
تداول 83 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بمركز سقارة بمشاركة 130 متدربا غدا
الزمالك يستعيد خدمات نجم سوبر في مباراة إنبي
عيد العمال 2026 في مصر.. الموعد الرسمي والفئات المستحقة للإجازة بأجر كامل
سيف زاهر يحذر من المراهنات الرياضية: «اللاعب اللي يبيع ناديه النهارده ممكن يبيع بلده بكره»
مأساة المحلة.. وفاة سيدة الخير وطفل سقط عليهما جبس من عقار سكني | وجارتها: كانت تحضر لإطعام المحتاجين يومها
شر البلية مايضحك.. أول رد من نادية مصطفى على رئيس الجالية المصرية بفرنسا
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز
8 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة غدٍ
محمود مسلم: صلاح ومرموش طفرات وقدرات فردية.. نحتاج منظومة متكاملة
أصل الحكاية

من مقاعد البدلاء إلى بطل الأنفيلد.. ليلة صنعت اسم فريدي وودمان في ليفربول

أمينة الدسوقي

في أروقة ليفربول، حيث التوتر يبلغ ذروته في سباق المربع الذهبي، استيقظت الجماهير على خبر صادم بإصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر، ثم تبعه الوافد الجديد جيورجي مامارداشفيلي، ليجد الفريق نفسه أمام اختبار صعب في مواجهة خصم عنيد مثل كريستال بالاس.

وفي لحظة كانت تبدو حرجة، ظهر اسم لم يكن يتردد كثيرًا سوى في قوائم البدلاء فريدي وودمان.

ليلة وُلد فيها البطل الثالث

لم تكن المباراة مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على الصمود في وجه الظروف الطارئة.

وودمان، البالغ من العمر 29 عامًا، لم يدخل الملعب لسد فراغ مؤقت، بل دخل بعقلية حارس يعرف أن الفرصة قد لا تتكرر.

تحول الحارس الذي اعتبره البعض خيارا اضطراريا إلى جدار صلب أمام محاولات المنافس، في وقت ظهرت فيه بعض الثغرات الدفاعية، وازدادت الضغوط على الخط الخلفي. لكن وودمان تعامل مع الموقف بهدوء وثقة، وكأنه الحارس الأول منذ سنوات.

لغة الأرقام حين تتحدث القفازات

الأداء لم يكن انطباعا عاطفيا فحسب، بل أكدته الأرقام بوضوح.

خلال 90 دقيقة، تصدى وودمان لـ7 كرات خطيرة، بينها 5 محاولات من داخل منطقة الجزاء، وهي أرقام تعكس سرعة رد الفعل والتمركز المثالي.

كما لمس الكرة 46 مرة، ونجح في 23 تمريرة من أصل 34 بدقة بلغت 68%، إضافة إلى 6 كرات طويلة ناجحة ساعدت الفريق على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

تقييمه المرتفع (8.1) عبر منصة سوفا سكور جاء منسجمًا مع أداء استثنائي لحارس وجد نفسه فجأة في قلب الحدث.

رسالة واضحة إلى آرني سلوت

ما قدمه وودمان لم يكن مجرد تألق عابر، بل رسالة مباشرة إلى المدرب آرني سلوت مفادها: “أنا هنا حين تحتاجونني”.

في سنوات سابقة، كانت حراسة المرمى في ليفربول مصدر قلق دائم، لكن المشهد اليوم مختلف تمامًا وودمان أثبت أن الفريق لا يعتمد على اسم واحد، بل يمتلك عمقا حقيقيا قادرا على تجاوز الأزمات المفاجئة.

أكثر من حارس طوارئ

قد يعود أليسون قريبًا، وقد يتسلم مامارداشفيلي الراية مستقبلًا، لكن مواجهة كريستال بالاس ستظل لحظة فارقة في مسيرة وودمان مع ليفربول لقد خرج من الظل ليؤكد أن الحارس الثالث يمكن أن يكون البطل الأول عند الحاجة.

هذه الليلة لم تمنح ليفربول ثلاث نقاط فقط، بل أكسبته ثقة إضافية في عمق تشكيلته، ورسخت حقيقة أن الفريق في أيدٍ أمينة، حتى في أصعب الظروف.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت .. فيديو

أرشيفية

مراكز العريش اللوجستية تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة

أرشيفية

زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف منشآت نووية في أوكرانيا

بالصور

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد