الغربية.. حملات تموينية مكثفة تحرر 91 محضرًا بالمخابز والأسواق

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشنت مديرية التموين بالغربية حملات موسعة بمراكز السنطة وكفر الزيات وطنطا وبسيون وقطور وبندر المحلة الكبرى، أسفرت عن تحرير 91 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت 40 محضر نقص وزن، و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر عدم نظافة، و5 محاضر عدم وجود لوحات مواعيد، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف.

تحرك تنفيذي

كما تمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر تصرف في دقيق بلدي مدعم بإجمالي 180 شيكارة دقيق، إلى جانب محضر تصرف بقال تمويني في 95 كجم سكر و107 كيس مكرونة مدعمة بالمخالفة للقانون.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر توقف عن العمل بدون إذن لمشروع جمعيتي، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية اليومية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق وردع المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.