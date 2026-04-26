«برص في الأكل».. سقوط مدير مطعم بسوهاج بعد فيديو صادم هزّ مواقع التواصل

في واقعة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر وجود “برص” داخل وجبة طعام اشتراها أحد المواطنين من مطعم بمحافظة سوهاج، في مشهد صادم فتح باب التساؤلات حول مستوى الرقابة الغذائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضرر خلاله أحد الأشخاص من اكتشافه وجود زاحف “برص” داخل وجبة طعام قام بشرائها من أحد المطاعم بسوهاج.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة القسم، وبسؤاله أكد الواقعة، متهماً القائمين على المطعم بالإهمال الجسيم الذي كاد أن يعرض حياته للخطر.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مدير المطعم المسؤول، وبمواجهته أقر بحدوث الواقعة، مرجعًا ذلك إلى خطأ غير مقصود داخل المطبخ.

الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين المواطنين، الذين طالبوا بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الصادمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.