رئيس محكمة الأسرة السابق : القانون الجديد يضع مصلحة الطفل في المقدمة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن الحوار المجتمعي الجاري لإصدار تشريعات أسرية جديدة يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وضمان مصلحة الطفل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الفضالي، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى معالجة المشكلات المزمنة المرتبطة بالنفقة والحضانة والرؤية، والتي تسببت في أزمات مرهقة لجميع الأطراف، بينما يبقى الطفل هو الضحية الأكبر.

وأضافت أن القانون الحالي يعاني من ثغرات منذ صدوره، ورغم التعديلات المتكررة إلا أن الواقع يفرض ضرورة مواكبة التحديات الجديدة، خاصة مع تغير طبيعة المجتمع وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، مشددة على أن الهدف هو إصدار قانون متوازن يراعي مصالح الأسرة بأكملها ويمنع تشويه شخصية الأبناء نتيجة النزاعات الأسرية.