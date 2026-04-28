الطريق إلى بودابست.. قمة نارية في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى مواجهة من العيار الثقيل، حيث يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

المباراة تقام على ملعب “حديقة الأمراء” في أجواء جماهيرية منتظرة، وتعد واحدة من أبرز مواجهات الموسم نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الأوروبي.

صراع تكتيكي بين إنريكي وكومباني

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى لقيادة الفريق نحو حلم التتويج القاري.

على الجانب الآخر، يقود البلجيكي فينسينت كومباني بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن التواجد على الخطوط بسبب الإيقاف، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار صعب في إدارة المباراة من خارج الملعب.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

نجح بايرن ميونخ في بلوغ هذا الدور بعد مواجهة مثيرة أمام ريال مدريد، انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاء، بعد مباراة حافلة بالإثارة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

في المقابل، قدم باريس سان جيرمان عرضًا قويًا أمام ليفربول، حيث حسم التأهل بسهولة نسبية بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

مواجهة أخرى لا تقل إثارة

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي آرسنال الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن نجح الأول في تجاوز سبورتينج لشبونة، بينما أطاح أتلتيكو بفريق برشلونة، لتكتمل ملامح مواجهات المربع الذهبي للبطولة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُبث عبر قناة beIN SPORTS 1، مع توقعات بمواجهة حماسية قد تحسم ملامح المتأهل إلى النهائي مبكرًا