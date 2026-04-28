انطلاق فعاليات توقيع مذكرة تنفيذ منهج الثقافة المالية بحضور وزير التعليم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026
التعليم تستعد لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين بدولة اليابان
14 قتيلاً وعشرات الجرحى في تصادم قطارين بـ إندونيسيا
بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 11 مايو .. شوف جدولك
يشرح مفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال|ملامح منهج الثقافة المالية المقرر تدريسه لطلاب ثانوي
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق "كفر المحروق - كفر الزيات"
أبو العينين يحذر من مستقبل الخوارزميات .. الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم
الإيرانيون يتظاهرون ضد الحصار الأمريكي
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بمحافظة الجيزة
وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب الثانوي
دراسة ألمانية: السيارات الكهربائية أكثر اعتمادية وتسجل نصف أعطال ‏التقليدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الطريق إلى بودابست.. قمة نارية في نصف نهائي دوري الأبطال اليوم

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى مواجهة من العيار الثقيل، حيث يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بضيفه بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. 

المباراة تقام على ملعب “حديقة الأمراء” في أجواء جماهيرية منتظرة، وتعد واحدة من أبرز مواجهات الموسم نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الأوروبي.

صراع تكتيكي بين إنريكي وكومباني

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى لقيادة الفريق نحو حلم التتويج القاري. 

على الجانب الآخر، يقود البلجيكي فينسينت كومباني بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن التواجد على الخطوط بسبب الإيقاف، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار صعب في إدارة المباراة من خارج الملعب.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

نجح بايرن ميونخ في بلوغ هذا الدور بعد مواجهة مثيرة أمام ريال مدريد، انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاء، بعد مباراة حافلة بالإثارة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

في المقابل، قدم باريس سان جيرمان عرضًا قويًا أمام ليفربول، حيث حسم التأهل بسهولة نسبية بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

مواجهة أخرى لا تقل إثارة

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي آرسنال الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن نجح الأول في تجاوز سبورتينج لشبونة، بينما أطاح أتلتيكو بفريق برشلونة، لتكتمل ملامح مواجهات المربع الذهبي للبطولة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُبث عبر قناة beIN SPORTS 1، مع توقعات بمواجهة حماسية قد تحسم ملامح المتأهل إلى النهائي مبكرًا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

سعر الذهب اليوم

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية

