ترامب يرفض المقترح الإيراني بفتح مضيق هرمز.. التفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المشهد الحالي يشير إلى وجود مساحة زمنية ممتدة أمام المسار الدبلوماسي، في ظل غياب مقترح قادر على إرضاء جميع الأطراف.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقترح الإيراني، الذي يتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، وإنهاء الحرب، وسحب القوات الأمريكية، إلى جانب تأجيل النقاش حول تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي، لم يلقَ قبولًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما كان متوقعًا.

وأشار جبر إلى أنه لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من ترامب أو فريقه، إلا أن تسريبات من داخل البيت الأبيض، نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز"، تفيد بأن الرئيس الأمريكي غير راضٍ عن الطرح الإيراني، ويُبدي شكوكًا بشأن نوايا طهران.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن قبول هذا المقترح بصيغته الحالية قد يحرم ترامب من تحقيق مكسب سياسي واضح، إذ إن فتح مضيق هرمز لا يُعد إنجازًا بحد ذاته، كونه كان مفتوحًا في الأساس، وبالتالي لا يمكن تقديمه كـ "نصر" للإدارة الأمريكية.

