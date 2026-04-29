الدفاع المدني يسيطر على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

سيطرت قوات الدفاع المدني علي حريق، في مزرعة نخيل وزراعات متنوعة بقرية أم الصغير، التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي بسبب قرب موقع النيران من المنازل.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة بمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران ومنع امتدادها.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مزرعة نخيل وزراعات متنوعة على مساحة تقدر بنحو فدان واحد تقريبًا، بجوار منازل قرية أم الصغير، التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تعمل قوات الحماية المدنية على محاصرة النيران ومنع وصولها إلى الكتلة السكنية.