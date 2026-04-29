محافظ الوادي الجديد تشهد حصاد مشروعات الاستثمار الزراعي

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال حصاد محصول القمح والبطاطس بعدد من مزارع الاستثمار الزراعي بمركز بلاط، وذلك في إطار متابعة معدلات الإنتاج والتوسعات والوقوف على منظومة التشغيل بالمشروعات، يرافقها حامد عبد الله رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية .

وخلال الجولة، تابعت المحافظ مراحل الحصاد وأعمال التجهيز باحدى المزارع المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 5292 فدانًا، تضم 2750 فدانًا للبطاطس من أصناف «روزيتا» و«كاروزو» و«هيرمس»، إلى جانب زراعات الفول السوداني التصديري، حيث استمعت إلى شرح حول منظومة التشغيل والري الحديث من خلال 22 جهاز ري محوري، وتطبيق اشتراطات الجودة والسلامة داخل المشروع، الذي يوفر فرص تشغيل موسمية ودائمة للعمالة الفنية والإدارية.

كما تابعت مجدى مكونات البنية التشغيلية والخدمية بالمشروع، والتي تشمل منشآت إدارية وخدمية ومعمل جودة ومحطة تحلية وصوبًا محمية، موجّهةً بسرعة استكمال التجهيزات الداعمة للمنطقة، وفي مقدمتها ثلاجة تعبئة وصومعة غلال ومخبز لإنتاج الخُبز، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الفنية من أبناء المحافظة، مع تخصيص جزء من إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الأسواق بمختلف المراكز.

وأشادت المحافظ بمستوى التشييد والبناء داخل المشروع، وما يعكسه من توافق مع الطراز المعماري الملائم للبيئة الصحراوية والطابع التراثي، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المشروعات الزراعية الجادة والتوسع في التنمية الزراعية المستدامة والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمحاصيل.

وفي سياق الجولة، تابعت مجدى،أعمال حصاد محصول القمح في موسمه الأول بإحدى المزارع المجاورة على مساحة 4،286 فدان تُروى باستخدام 24 جهاز ري محوري تضم اجود أنواع القمح، حيث تابعت أعمال الحصاد والنقل من خلال منظومة ميكنة زراعية حديثة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، موجهة بتقديم جميع التيسيرات امام التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنوع الإنتاج بما يدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.