فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو
السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026
«القمة 132».. طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك | بالأسماء
القضية رقم 15.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل
الزمالك يتصدر.. 7 أندية مصرية معاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا
بقيادة رونالدو.. النصر يهزم أهلي جدة 2-0 في الدوري السعودي
اللواء عادل العمدة: المقاتل يظل العنصر الحاسم .. ولا غنى عن السلاح التقليدي في المعارك | فيديو
الإسكان: طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين غدا.. وفائدة 8% لمحدودي الدخل حتى 20 عاما
أرسنال يتقدّم بهدف على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول
بناشد المتضررات بالتقدم ببلاغات رسمية.. أول تعليق من محامي محمد طاهر صاحب بيت فاطم
أمير عيد يتصدّر «الترند» بعد واقعة مثيرة للجدل في عزاء والد طليقته |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد تشهد حصاد مشروعات الاستثمار الزراعي

منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال حصاد محصول القمح والبطاطس بعدد من مزارع الاستثمار الزراعي بمركز بلاط، وذلك في إطار متابعة معدلات الإنتاج والتوسعات والوقوف على منظومة التشغيل بالمشروعات، يرافقها حامد عبد الله رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية .

متابعة حصاد محصول القمح

وخلال الجولة، تابعت المحافظ مراحل الحصاد وأعمال التجهيز باحدى المزارع المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 5292 فدانًا، تضم 2750 فدانًا للبطاطس من أصناف «روزيتا» و«كاروزو» و«هيرمس»، إلى جانب زراعات الفول السوداني التصديري، حيث استمعت إلى شرح حول منظومة التشغيل والري الحديث من خلال 22 جهاز ري محوري، وتطبيق اشتراطات الجودة والسلامة داخل المشروع، الذي يوفر فرص تشغيل موسمية ودائمة للعمالة الفنية والإدارية.

كما تابعت مجدى مكونات البنية التشغيلية والخدمية بالمشروع، والتي تشمل منشآت إدارية وخدمية ومعمل جودة ومحطة تحلية وصوبًا محمية، موجّهةً بسرعة استكمال التجهيزات الداعمة للمنطقة، وفي مقدمتها ثلاجة تعبئة وصومعة غلال ومخبز لإنتاج الخُبز، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الفنية من أبناء المحافظة، مع تخصيص جزء من إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الأسواق بمختلف المراكز.

وأشادت المحافظ بمستوى التشييد والبناء داخل المشروع، وما يعكسه من توافق مع الطراز المعماري الملائم للبيئة الصحراوية والطابع التراثي، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المشروعات الزراعية الجادة والتوسع في التنمية الزراعية المستدامة والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمحاصيل.

وفي سياق الجولة، تابعت مجدى،أعمال حصاد محصول القمح في موسمه الأول بإحدى المزارع المجاورة على مساحة 4،286 فدان تُروى باستخدام 24 جهاز ري محوري تضم اجود أنواع القمح، حيث تابعت أعمال الحصاد والنقل من خلال منظومة ميكنة زراعية حديثة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، موجهة بتقديم جميع التيسيرات امام التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنوع الإنتاج بما يدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء صفر.. تمويل جديد يُتيح للمواطنين تركيب ألواح شمسية بأقساط مريحة وبدون مقدم

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون بمذاق شهي

علاج الأظافر

هتبقى جميلة وقوية .. طرق علاج تقصف الأظافر

الإجهاد الحراري

تعبان من الحر.. اعرف أعراض وعلاج الإجهاد الحراري

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى
بـ3 بيضات ..طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد