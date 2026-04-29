فى أسوان .. «القومية لسلامة الغذاء»: خطة متكاملة لتوريد القمح من الحصاد حتى التخزين

يواصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ دوره الرقابى لضمان تداول السلع للمواطنين بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

من جانبه أوضح المهندس مايكل ألفى مدير الفرع بأنه فى ظل توجيهات محافظ أسوان يتم تنفيذ ضوابط فرز وإستلام كميات القمح المحلية الموردة على مستوى 7 مواقع تخزينية بنطاق المحافظة بسعة تصل إلى 167 ألف طن.

توريد القمح

وأشار مايكل ألفى إلى أنه يتم التأكيد من انتظام العمل داخل كافة المواقع الخاصة باستلام القمح وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمديرية التموين ، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد لعام 2026 ، وتوريد القمح المحلى من المزارعين والشركات فى منتصف إبريل الجارى .

وأضاف مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأنه يتم تنفيذ المرور على المواقع التخزينية لمتابعة تنفيذ الضوابط المقررة وتذليل أى عقبات لإنتظام سير العمل وذلك وفق خطة متكاملة تستهدف سحب العينات والفحص المعملى لكل شحنة لتنفيذ المعايير المنظمة لعمليات التوريد بالصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة .