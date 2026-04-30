تشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بمدينة العبور

استقبل المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، بمحافظة القليوبية وفدا رفيع المستوى من مسئولي ملف الأزمات والكوارث بالوزارة وأجهزة المدن الجديدة ، ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء وتطوير مراكز السيطرة والتحكم وربطها بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وتنفيذا لتعليمات المهندسة راندة المنشاوي " وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "، بشأن الإسراع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء غرف السيطرة وفقا لأعلى المواصفات الفنية.



وخلال الزيارة، تم استعراض معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية لوحدة السيطرة والتحكم بمقر الجهاز، تمهيدا للبدء في التشغيل التجريبي، حيث تعد هذه الوحدة أول منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المدن الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الجاهزية والاستجابة الفورية لمختلف الطوارئ.

وأكد رئيس الجهاز أن إنشاء وحدة السيطرة والتحكم يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأزمات، من خلال دعم البنية التكنولوجية، وتكامل قواعد البيانات، وربط مختلف الجهات المعنية في إطار الشبكة الوطنية الموحدة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وفي السياق ذاته، تم بحث الاستعدادات اللوجستية ووضع سيناريوهات وخطط الطوارئ، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي أحداث طارئة والحد من تداعياتها، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة داخل المدينة.

ضم الوفد الدكتور سامح فهمي، المشرف العام للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث، والدكتورة أماني ممدوح، رئيس فرق العمل بأجهزة المدن، والمنسق العام الدكتورة سالي فايز والدكتور محمد مصطفى، مدير الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث والمنسق العام لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي منظومة الشكاوى (١٥١٠٠) باجهزة المدن ومديري الإدارات المعنية.