قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال
نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل

الحكم مصطفي الشهدي
القسم الرياضي

يجرى الحكم مصطفى الشهدي جراحة الرباط الصليبي، يوم الاثنين المقبل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا القرار الطبي بعدما أثبتت الفحوص والأشعة النهائية إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي للركبة، مما يستوجب التدخل الجراحي لبدء رحلة العلاج والتعافي.

وتعرض الشهدي لهذه الإصابة القوية خلال إدارته لمواجهة مودرن سبورت والجونة في إطار منافسات الدوري المصري، حيث سقط مصاباً ولم يتمكن من إكمال اللقاء.

ومن جانبه، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم وقوفه الكامل خلف الحكم من خلال توفير الرعاية الطبية الفائقة، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة، لضمان عودته للملاعب في أفضل حال، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الجراحة، وما يعقبها من تأهيل.

اتحاد الكرة مصطفي الشهدي الرباط الصليبي الدوري مودرن سبورت الجونة

المزيد