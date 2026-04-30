محسن جابر: تعرضت لحادث سير وأنا صغير وقعدت في بدلة من الجبس لمدة عام

حل المنتج محسن جابر ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقال محسن جابر:" القدر هو السبب في نزولي للعمل في سن مبكرة "، مضيفا:" في عام 1973 تعرضت إلى حادث غير مجرى حياتي ".



وتابع محسن جابر :" كنت رايح أطوع في المستشفى في طنطا وقت الحرب في أكتوبر 1973 وجت عربية شالتنا في الشارع وفيه اتنين ماتو وانا ادغدغت وجلست في بدلة من الجبس لفترة طويلة ".



واكمل محسن جابر :" لما العربية صدمتني طرت في الهوا ولما نزلت على الأرض داست عليا العربية وقعدت سنة في المستشفى وكنت في بدلة من الجبس لمدة عام ".



ولفت محسن جابر :" وتم إجراء عملية لوضع مسامير في قدمي لان الحادثة تسبب في تفتت عظام القدم "، مضيفا:" الضيوف اللي كانوا بيزوروني في المستشفى كانوا بيجيبولي أسطوانات موسيقى عشان أسمعها ".

